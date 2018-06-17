"Это теракт": оппозиция не верит, что наезд на пешеходов в Москве был несчастным случаем
"Ого, сколько версий: уснул, устал, был пьян, перепутал педали. На любой вкус. Я посмотрел внимательно и увидел, что он совершенно умышленно направил автомобиль в скопление людей. Считаю, что это теракт", - написал он в соцсетях.
Позже в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" Ройзман подробнее рассказал, что думает об инциденте.
"То, что он не уснул, то, что это не усталость, когда смотришь видео, абсолютно понятно. Он подъезжает к багажнику машины, стоящей впереди, притормаживает, резко переводит руль вправо, с добавлением газа выезжает на тротуар и переводит руль немного влево, чтобы не упереться в стену. То есть он совершенно сознательно направляет машину в скопление людей. А теперь это называйте как угодно, только не говорите, что он заснул устал. Это абсолютно осознанные действия, которые приводят к наезду в скопление людей ", - подчеркнул он.
- Напомним, 16 июня в Москве в толпу прохожих въехал автомобиль такси, пострадал гражданин Украины.
- Украинец госпитализирован как и двое граждан Мексики и двое россиян.
- За рулем автомобиля находился молодой гастарбайтер из Кыргызстана. После совершения наезда он бросился наутек, но был задержан.
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