"Это теракт": оппозиция не верит, что наезд на пешеходов в Москве был несчастным случаем

17 июня, 2018, 17:53

Один из российских оппозиционных политиков, бывший городской голова Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласился с официальной версию того, что произошло вчера вечером в центре Москвы

"Ого, сколько версий: уснул, устал, был пьян, перепутал педали. На любой вкус. Я посмотрел внимательно и увидел, что он совершенно умышленно направил автомобиль в скопление людей. Считаю, что это теракт", - написал он в соцсетях.

Позже в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" Ройзман подробнее рассказал, что думает об инциденте.

"То, что он не уснул, то, что это не усталость, когда смотришь видео, абсолютно понятно. Он подъезжает к багажнику машины, стоящей впереди, притормаживает, резко переводит руль вправо, с добавлением газа выезжает на тротуар и переводит руль немного влево, чтобы не упереться в стену. То есть он совершенно сознательно направляет машину в скопление людей. А теперь это называйте как угодно, только не говорите, что он заснул устал. Это абсолютно осознанные действия, которые приводят к наезду в скопление людей ", - подчеркнул он.