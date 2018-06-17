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Путин добровольно не отдаст оккупированные территории даже Медведчуку, - Портников

Известный украинский общественный деятель, писатель, публицист и телеведущий Виталий Портников считает, что Россия может прибегнуть к новым военным авантюрам, в том числе и к новым нападениям на территорию Украины, пока ее не разрушат как империю

Об этом он заявил в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Путин не отдаст Крым и Донбасс даже Медведчуку. Надо четко сказать: даже если здесь к власти придет человек, который переименует украинскую символику, которая красно-синий флаг сделает государственным, русский язык сделает государственным, никто никогда не отдаст Крым. И Донбасс, скорее всего, тоже", - подчеркнул Портников.

Он подчеркнул, что эти территории вернутся в Украину только в условиях "серьезного государственного кризиса в самой Российской Федерации".

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"За свою историю Россия еще никогда не отдавала ни куска своей территории. Забрать она может, а отдает она только тогда, когда разрушается. Балтийские страны получили независимость при разрушении Советского Союза. Как Украина и другие советские республики. Польша и Финляндия стали независимыми во время распада Российской империи. Пока Российская империя не рушится, она существует за счет захвата территорий", - отметил публицист.

По мнению Портникова, в течение нескольких следующих лет современная Россия может попытаться захватить новые земли в Украине или в Беларуси.

"Если она будет развиваться, как государство. И если ей ничего не будет угрожать... Русские могут прийти и в Харьков, и в Одессу. Это они могут. Отдать же - никогда", - подчеркнул он.

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