Порошенко вскоре представит законопроект о равных правах, - Хармс

17 июня, 2018, 14:39

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах

Об этом журналистам после завершения "Марша равенства" в Киеве сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой, и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш с государственными институтами, но и собирается подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала она.

Впоследствии в комментарии советник Гармс Максим Эристави уточнил, что Порошенко через главу АП проинформировал о планах относительно законодательной инициативы, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".