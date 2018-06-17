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Порошенко вскоре представит законопроект о равных правах, - Хармс

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах

Об этом журналистам после завершения "Марша равенства" в Киеве сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой, и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш с государственными институтами, но и собирается подать проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала она.

Впоследствии в комментарии советник Гармс Максим Эристави уточнил, что Порошенко через главу АП проинформировал о планах относительно законодательной инициативы, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

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