Омбудсмена из России не пустят к Вышинскому, пока Денисова не увидит Сенцова

17 июня, 2018, 15:24

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО задержанного СБУ руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене

Увидеть его Москалькова сможет лишь в том случае, если украинского омбудсмена Людмилу Денисову впустят в колонию, где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова, рассказала сама Денисова в комментарии ЦензорНЕТ.

Она отметила, что предоставила Москальковой список украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план их посещений. Намерения российского омбудсмена посетить Вышинского стали понятными из аналогичного списка людей, который подала российская сторона.

"Российская же сторона предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он включает 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили как рабочий вариант, неофициальный", - сказала Денисова.

Встреча Денисовой и Москальковой состоится после обеда 18 июня в Москве. Они обсудят их совместные визиты к заключенным в обеих странах.