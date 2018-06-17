Национальный банк упрощает проведение операций по обмену валют

17 июня, 2018, 14:21

Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют

С этой целью Правление Национального банка внесло изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, сообщает пресс-служба.

Во-первых, Национальный банк упрощает оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.



До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции – один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Соответственно, банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по согласию клиента, банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.



В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно. они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции.



При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн.



Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.



В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа.



Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступают в силу с 01 июля 2018 года.



Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период. В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции в соответствии с порядком, который действовал до сих пор. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 01 января 2019 года.