 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Национальный банк упрощает проведение операций по обмену валют

Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют

С этой целью Правление Национального банка внесло изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, сообщает пресс-служба.

Во-первых, Национальный банк упрощает оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.
 
До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении такой операции – один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Соответственно, банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по согласию клиента, банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.
 
В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом – документом, который печатается РРО. Соответственно. они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции.
 
При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн.
 
Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
 
В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа.
 
Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступают в силу с 01 июля 2018 года.
 
Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период. В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции в соответствии с порядком, который действовал до сих пор. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 01 января 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать