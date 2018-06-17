На Мариупольском направлении ВСУ в боях отстояли позиции, двое военных ранены

17 июня, 2018, 08:32

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение

Об этом говорится в сводке за сутки штаба ООС по состоянию на 7:00 17 июня.

На Луганщине отмечается частичное обострения обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединский и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался завладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно.

Во время боевых действий прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых безотлагательно эвакуировано в госпиталь.

В текущие сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.