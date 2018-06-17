Голодающий Сенцов не согласится на обмен. Он пойдет до конца, - журналист

17 июня, 2018, 17:11

Пленник Кремля, украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов не согласится, чтобы его обменяли на арестованного в Киеве российского пропагандиста Кирилла Вышинского

Он настроен действовать последовательно и согласится прекратить голодовку только если режим Путина освободит всех почти 70 незаконно удерживаемых в России украинцев, считает журналист Ольга Мусафирова. Об этом она заявила вечером в субботу, 16 июня 2018, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Он ставит условие Кремлю: "Я голодаю, пока вы не отпустите из заключения всех украинских пленников". Это невероятная духовная позиция. Поэтому решение дела в стиле "Возьмите, обменяйте, уберите Вышинского или кого-то там" его не касается. Я уверена , что он на это не пойдет", - подчеркнула она.

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По мнению Мусафировой, нынешняя борьба Сенцова - "это еще более драматическая история, чем мы себе представляем".

"Он точно идет до конца. Свою жизнь он связывает со свободой 70 украинских пленных", - добавила она.