Голодающий Сенцов не согласится на обмен. Он пойдет до конца, - журналист
Он настроен действовать последовательно и согласится прекратить голодовку только если режим Путина освободит всех почти 70 незаконно удерживаемых в России украинцев, считает журналист Ольга Мусафирова. Об этом она заявила вечером в субботу, 16 июня 2018, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Он ставит условие Кремлю: "Я голодаю, пока вы не отпустите из заключения всех украинских пленников". Это невероятная духовная позиция. Поэтому решение дела в стиле "Возьмите, обменяйте, уберите Вышинского или кого-то там" его не касается. Я уверена , что он на это не пойдет", - подчеркнула она.
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По мнению Мусафировой, нынешняя борьба Сенцова - "это еще более драматическая история, чем мы себе представляем".
"Он точно идет до конца. Свою жизнь он связывает со свободой 70 украинских пленных", - добавила она.
- Как уже сообщалось, после того украинского омбудсмена Людмилу Денисову россияне не пустили к Сенцову в Заполярье и к Николаю Карпюку во Владимирском централе, они выдвинули ультиматум: омбудсмена из России не пустят к Вышинскому, пока ей [Денисовой] не покажут Сенцова.
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