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Геращенко пояснила, почему работает с Кучмой, и чувствует ли он вину за то, что произошло с Гонгадзе

Бывший украинский президент Украины Леонид Кучма является важным участником группы по мирным переговорам в Минске

Об этом заявила первый заместитель головы Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

Ведущий программы спросил ее о том, чувствует ли экс-президент Леонид Кучма, с которым она теперь работает в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, свою ответственность за то, что тогда произошло с журналистом Георгием Гонгадзе.

"Мы работаем в Минской группе, там несколько человек нас. И очень важно чтобы эта группа сейчас максимально скоординировано работала на Украину. Поэтому я, с Вашего разрешения, буду делать все, в т.ч. в прямом эфире, чтобы помогать Украине, а не сейчас как-то ставить под сомнение работу нашей группы", - отметила Геращенко.

По ее мнению, Кучма "перешел рубикон 2014 года" и сегодня является "очень важным представителем Минской группы".

"Там есть представители Российской Федерации. И важно чтобы человек, который представляет Украину в ТКГ, умел с ними говорить. Потому что это (представители режима Путина, - ред.) очень циничные переговорщики, которые всегда умели давить на Украину", - объяснила Геращенко.

  • В 2001-2002 гг. Геращенко работала в избирательном штабе "Нашей Украины" Виктора Ющенко. Позже она стала его пресс-секретарем.
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