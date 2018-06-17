Футбол на крови: день 4

17 июня, 2018, 23:00

17 июня в России состоялось три матча чемпионата мира по футболу

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 78 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 7 получили ранения.

За вчерашний день в результате обстрела оккупационными властями поселка Южное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница. Ей оказана неотложная помощь, она эвакуирована в медицинское учреждение. Таким образом с начала 2018 года ранено уже 110 мирных жителей Украины.

На чемпионате мира по футболу в России 17 июня состоялось три игры:

Коста-Рика - Сербия

Германия - Мексика

Бразилия - Швейцария