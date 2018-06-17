Футбол на крови: день 4
17 июня, 2018, 23:00
17 июня в России состоялось три матча чемпионата мира по футболу
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 78 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 7 получили ранения.
За вчерашний день в результате обстрела оккупационными властями поселка Южное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница. Ей оказана неотложная помощь, она эвакуирована в медицинское учреждение. Таким образом с начала 2018 года ранено уже 110 мирных жителей Украины.
На чемпионате мира по футболу в России 17 июня состоялось три игры:
Коста-Рика - Сербия
Германия - Мексика
Бразилия - Швейцария
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