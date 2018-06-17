 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футбол на крови: день 4

17 июня в России состоялось три матча чемпионата мира по футболу

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 78 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 7 получили ранения.

За вчерашний день в результате обстрела оккупационными властями поселка Южное получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница. Ей оказана неотложная помощь, она эвакуирована в медицинское учреждение. Таким образом с начала 2018 года ранено уже 110 мирных жителей Украины.

На чемпионате мира по футболу в России 17 июня состоялось три игры:

Коста-Рика - Сербия

Германия - Мексика

Бразилия - Швейцария

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать