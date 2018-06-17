Евродепутат Хармс высоко оценила работу полиции во время Марша равенства
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институтов. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", – сказала она журналистам в воскресенье в Киеве после завершения "Марша равенства".
Евродепутат также отметила, что марш состоялся под эгидой плюрализма и равенства прав.
Со своей стороны представитель организации "Киевпрайд" Руслана Панухник рассказала журналистам, что по ее оценке в Марше равенства приняли участие 5-6 тыс. лиц.
"Это вдвое больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колонны. Сейчас участники и участницы разъехались", – рассказала она.
Вместе с тем Г.Панухник отметила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".
Сейчас большинство участников мероприятия уже разошлись и правоохранители готовятся возобновить перекрытое с 18:00 субботы движение автотранспорта в части города по маршруту следования колонны, а также по близлежащим улицам.
- Как сообщалось, "Киевпрайд" проходил при беспрецедентных мерах безопасности.
- Марш равенства " атаковали церковники и националисты, задержаны 56 провокаторов, пострадали 5 полицейских
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