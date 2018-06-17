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Евродепутат Хармс высоко оценила работу полиции во время Марша равенства

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве в воскресенье, получил полную поддержку государственных институтов, и высоко оценила работу правоохранительных органов Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институтов. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", – сказала она журналистам в воскресенье в Киеве после завершения "Марша равенства".

Евродепутат также отметила, что марш состоялся под эгидой плюрализма и равенства прав.
Со своей стороны представитель организации "Киевпрайд" Руслана Панухник рассказала журналистам, что по ее оценке в Марше равенства приняли участие 5-6 тыс. лиц.

"Это вдвое больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колонны. Сейчас участники и участницы разъехались", – рассказала она.

Вместе с тем Г.Панухник отметила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Сейчас большинство участников мероприятия уже разошлись и правоохранители готовятся возобновить перекрытое с 18:00 субботы движение автотранспорта в части города по маршруту следования колонны, а также по близлежащим улицам.

 

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