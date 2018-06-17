ЕС и НАТО требуют, чтобы СБУ занималась нацбезопасностью, а не борьбой с коррупцией

17 июня, 2018, 22:43

В Брюсселе настаивают, что борьба с коррупцией и экономической преступностью - не свойственна для службы внутренней безопасности, поэтому СБУ должна сконцентрироваться на выполнении исключительно трех задач: защите государственной тайны, контрразведке и предотвращении терроризма

Об этом говорилось во время парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия", которая прошла в Киеве в четверг, 14 июня 2018 года, сообщает DW.

"Если соответствующие изменения по этому поводу не будут сделаны, то это может помешать дальнейшей финансовой помощи Украине", - заявил во время конференции посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли.

Такой же позиции придерживаются и в НАТО, которая помогает в реформировании СБУ.

По словам главы представительства НАТО в Украине Александра Винникова, международная консультационная группа вместе с украинской стороной в 2015 году разработала концепцию реформирования СБУ в соответствии с западными стандартами. Концепция среди прочего предусматривала и отказ от дублирования функций других правоохранительных органов, в частности в части борьбы с коррупцией, и должна быть реализована до 2020 года.

Однако президент Украины Петр Порошенко своей подписи под этим документом еще не поставил. Взамен украинская сторона предложила новые варианты концепции реформирования СБУ, "которые не соответствуют стандартам НАТО в этой сфере".

"Итак, мы констатируем, что прогресса в этом вопросе нет", - сказал Винников.

Он также подчеркнул: если реформа СБУ не состоится, то "НАТО сочтет, что Украина потеряла эту возможность".