Экс-руководители Cambridge Analytica помогают Трампу, чтобы выиграть следующие выборы, - СМИ
Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Associated Press.
По данным издания, минимум четыре бывшие сотрудника Cambridge Analytica, в том числе Мэтт Очжковски, связанные с похожей компанией Data Propria. Она вроде помогает Национальному комитету Республиканской партии (НКРП) вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США. Очжковски якобы заявил двум репортерам агентства AP, что он встречался с главой избирательного штаба главы государства Брэдом Парскейлом, с которым они вместе занимаются работой на президента для 2020 года».
В конце марта The New York Times и The Observer of London опубликовали материалы, в которых уличили значительную утечку персональных данных пользователей Facebook в обход правил соцсети. В связи с внутренним расследованием Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook. Подробно о работе компании Cambridge Analytica и как был организован сбор данных пользователей можно почитать в обзоре на MediaSapiens.
Вследствие этого акции Facebook упали в цене, что нанесло компании ущерб на $5 млрд. Компания анонсировала ряд изменений в правилах соцсети, например упрощенное управление личными данными и возможность очистить историю просмотров и пообещала «вернуться к корням» и сосредоточиться на интересах своих пользователей. В частности, недавно Марк Цукерберг анонсировал запуск сервиса для знакомств.
В мае Cambridge Analytica объявила о том, что прекращает любые операции и подает на банкротство.
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