Экс-руководители Cambridge Analytica помогают Трампу, чтобы выиграть следующие выборы, - СМИ

17 июня, 2018, 11:42

Несколько бывших членов руководства британской аналитической компании Cambridge Analytica, уличенной в неправомерном использовании личной информации миллионов пользователей социальных сетей, тайно помогают организовать кампанию по переизбранию Дональда Трампа президентом США на выборах 2020 года

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

По данным издания, минимум четыре бывшие сотрудника Cambridge Analytica, в том числе Мэтт Очжковски, связанные с похожей компанией Data Propria. Она вроде помогает Национальному комитету Республиканской партии (НКРП) вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США. Очжковски якобы заявил двум репортерам агентства AP, что он встречался с главой избирательного штаба главы государства Брэдом Парскейлом, с которым они вместе занимаются работой на президента для 2020 года».

В конце марта The New York Times и The Observer of London опубликовали материалы, в которых уличили значительную утечку персональных данных пользователей Facebook в обход правил соцсети. В связи с внутренним расследованием Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook. Подробно о работе компании Cambridge Analytica и как был организован сбор данных пользователей можно почитать в обзоре на MediaSapiens.

Вследствие этого акции Facebook упали в цене, что нанесло компании ущерб на $5 млрд. Компания анонсировала ряд изменений в правилах соцсети, например упрощенное управление личными данными и возможность очистить историю просмотров и пообещала «вернуться к корням» и сосредоточиться на интересах своих пользователей. В частности, недавно Марк Цукерберг анонсировал запуск сервиса для знакомств.

В мае Cambridge Analytica объявила о том, что прекращает любые операции и подает на банкротство.