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Арестован один из бывших руководителей курорта Затока

Киевский райсуд Одессы отправил в следственный изолятор бывшего секретаря Затоковского поселкового совета Сергея Кулика, назначив сумму залога в 10 млн грн

Накануне его задержали в городе Очакове Николаевской области, передает ПреступностиНЕТ.

Кулика подозревают в земельных махинациях в сговоре с главой поселкового совета Василием Звягинцевым и главой местной земельной комиссии Богданом Шевчуком. В результате их действий земля площадью 3,1 га незаконно перешла в частную собственность.

В январе 2016 года Кулику объявили о подозрении по ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"), после чего он убежал и свыше 2 лет находился в розыске.

16 июня правоохранители задержали его в Очакове и доставили на суд в Одессу.

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