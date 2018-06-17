Арестован один из бывших руководителей курорта Затока

17 июня, 2018, 19:33

Киевский райсуд Одессы отправил в следственный изолятор бывшего секретаря Затоковского поселкового совета Сергея Кулика, назначив сумму залога в 10 млн грн

Накануне его задержали в городе Очакове Николаевской области, передает ПреступностиНЕТ.

Кулика подозревают в земельных махинациях в сговоре с главой поселкового совета Василием Звягинцевым и главой местной земельной комиссии Богданом Шевчуком. В результате их действий земля площадью 3,1 га незаконно перешла в частную собственность.

В январе 2016 года Кулику объявили о подозрении по ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"), после чего он убежал и свыше 2 лет находился в розыске.

16 июня правоохранители задержали его в Очакове и доставили на суд в Одессу.