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7-метровый питон проглотил женщину в Индонезии

Рептилия длиной в 7 м проглотила женщину в центральной Индонезии

Потерпевшая, 54-летняя Ва Тиба, пропала без вести, когда возилась на своем огороде возле ее деревни на острове Муна, Юго-восточной провинции Сулавеси в четверг вечером, передает ABC.

Ее семья отправилась разыскивать женщину на огороде, но нашли только ее вещи, в том числе сандалии и фонарик. А рядом находилась раздутая змея.

Селяне убили рептилию и принесли ее в деревню.

"Когда разрезали живот змеи, они нашли тело Тибы полностью одетое", - говорит представитель местной власти на имя Фарис.

На видео, которое было обнародовано в интернете, видно, как крестьяне разрезают дохлую змею, чтобы извлечь тело женщины.

Погибшая жила в скалистом районе с пещерами и скалами, где водится много змей.

Сетчатые питоны, которые очень распространенные в Индонезии и других частях Юго-восточной Азии, впиваются в добычу десятками острых изогнутых зубов, постепенно сдавливая ее до смерти, прежде чем ее проглотить.

 

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