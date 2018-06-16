Высшие чиновники Болгарии бойкотируют визит македонского президента

16 июня, 2018, 07:59

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр иностранных дел этой страны Екатерина Захариева отказались встретиться с македонским президентом Джорге Ивановым во время его визита в Софию из-за отказа главы Македонии подписать соглашение о названии своей страны с Грецией

Об этом сообщает BalkanInsight.

Болгарский премьер Бойко Борисов и глава МИД Екатерина Захариева не будут встречаться с президентом Македонии Джорге Ивановым в течение двухдневного визита в Софии.

Такое решение болгарских чиновников объясняется заявлением македонского президента в среду, в которой он подчеркнул, что не поддержит ни одного соглашения с Грецией, которая требует от Македонии изменить название страны.

Болгарские чиновники уточнили, что не желают ничего обсуждать с Ивановым, потому что поддерживают македонско-греческое соглашение и евроатлантическую перспективу для Скопье.