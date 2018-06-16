Возле шахты "Бутовка" погиб боец с Черкасчины
16 июня, 2018, 17:33
14 июня 2018 года в районе шахты "Бутовка" в северной части временно оккупированного Донецка погиб житель села Демки Драбовского района Черкасской области Сергей Жук
Об этом сообщает черкасское издание Обо всем.
"14 июня в 20:30 произошел обстрел наших позиций из РПГ и БМП. Во время обстрела погиб стрелок-помощник гранатометчика Жук. В Вооруженныы Силы пошел служить по контракту 27 марта 2017 года", - рассказал военный комиссар Евгений Курбет.
Военнослужащий погиб во время отражения атаки на позиции вблизи шахты "Бутовка", расположенной между Авдеевкой и оккупированным Спартаком.
Похороны бойца на родине состоятся 16 июня.
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