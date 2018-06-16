Военные летчики Севастопольской бригады переедут в Луцк
До сентября военнослужащие должны устроиться на новом месте и приступить к работе, говорится в сюжете местного 12 канала.
После оккупации Крыма бригаду передислоцировали в Николаев, а сейчас ее переводят в Луцк.
"Это делается специально летом, для того, чтобы военнослужащие бригады смогли прибыть на место службы, найти жилье и потом до 1 сентября - привезти свои семьи, чтобы дети смогли пойти в школы", - рассказал офицер пресс-центра командования Воздушных сил Дмитрий Струтинский.
В Министерстве обороны говорят, что военным компенсируют расходы на аренду жилья. 2550 гривен в месяц будут платить одиноким и женатым офицерам, 3825 гривен - если в семье есть дети. Однако родные летчиков сомневаются, что смогут так быстро найти жилье в Луцке.
Риэлторы успокаивают – квартиры найдут всем. Менеджеры по недвижимости советуют не платить посредникам до поселения в новое жилье, чтобы не натолкнуться на мошенников.
"Изучив ситуацию по интернету и в телефонном режиме, мы увидели, что жилой фонд не готов разместить военнослужащих. Нас около 300-400 семей, в городе не сдают столько квартир одновременно", - говорит жена офицера Алла Козлова.
Тем временем в городском совете уверяют, что проблем не будет и с устройством детей в школы и садики. В центре же занятости уверяют – без работы жены офицеров в Луцке не останутся. Больше всего в области вакансий на производственных специальностях, однако есть места и для офисных работников.
Тем временем в Министерстве обороны уверяют – со временем в Луцке построят жилье для летчиков.
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