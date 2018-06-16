В столице для Марша равенства перекроют некоторые улицы в центре
Ограничения будут действовать с 18:00 16 июня и до окончания массового мероприятия 17 июня.
Нацполиция опубликовала список с участками дорог, где планируются ограничения:
от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;
от перекрестка ул. Б. Хмельницкого -ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;
от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;
от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;
от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединскую в направлении ул. Большой Васильковской;
от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.
Также отмечается, что движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул. Бассейной (реверсивное движение).
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