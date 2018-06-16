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В Польше впервые выплатят деньги пострадавшему от операции "Висла"

Около 400 тыс. злотых в качестве возмещения убытков, понесенных в результате операции "Висла", получил гражданин Польши, 85-летний житель Бещад. Это первый подобный приговор в истории

Огромную сумму компенсации юрист, который вел дело, сравнивает с выигрышем в лотерею, поэтому ради безопасности данные клиента не обнародуют, пишет Наш Выбор, газета украинцев Варшавы.

В 1947 году, когда в села приходило войско выселять украинцев, на сборы давали несколько часов. Позволяли забрать то, что влезло на подводу. Адвокат Лукаш Куровский рассказывает, что обычно о национальности никто не спрашивал, поэтому из сел, где подавляющее большинство населения были украинцами, принудительно выселяли всех, даже поляков.

"Много лет назад, когда клиент рассказывал о деле в суде, в его глазах блестели слезы", - говорит адвокат.

Через 10 лет после проведения операции "Висла" решением уездного совета 1957 года покинутые села были экспроприированы.

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По словам адвоката, именно на причинно-следственной связи между нанесенным ущербом и виной государства сосредотачивалось внимание во время процесса.

"Мы подчеркнули, в частности, с помощью показаний очевидцев, что это была вина государства (тогдашней коммунистической Польской Народной Республики, - ред.). Насильно заставили покинуть дом, 10 лет спустя пришли на эти земли и решили, что деревня является безлюдной, и на основании этого приняли решение об экспроприации", - рассказывает адвокат.

Когда государство кого-то сначала выгоняет, "очищает" недвижимость, а потом, несколько лет спустя, появляется чиновник и утверждает, что эти территории являются пустыми, а следовательно их можно конфисковать, – связь между действиями государства и наносимым ущербом очевиден. Именно такое решение и принял суд.

Судебный процесс по делу возмещения длился целых 15 лет.

Справка

В 1947 году из южных и центрально-восточных территорий Польше просоветский режим Болеслава Берута, которого называли "польским Сталиным", принудительно выселял население украинского происхождения. В результате так называемой операции "Висла" с этих территорий вывезли более 140 тыс. представителей коренного населения.

 

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