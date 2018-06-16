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В Париже украинцы провели акцию-перфоманс про узников Кремля

Украинская община в Париже провела акцию-перформанс за освобождение политзаключенных, незаконно удерживаемых в России

Об этом написала активистка Виталия Рикард в Facebook.

"Наша демонстрация за освобождение всех 70 украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму - среди которых Сенцов, Кольченко, Клих, Сущенко, Балух - из них 5 человек голодают!", - говорится в сообщении.

Во время акции, которая проходила в пятницу, 15 июня, на площади Сан Мишель, активисты держали в руках портреты украинских политзаключенных, плакаты с призывами к их освобождению, украинские и французские флаги, также раздавали листовки.

По словам участников мероприятия, они спрашивали у прохожих, что те знают об удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.

"Много было заинтересованных. Были те, кто говорил: "Да, мы знаем". Очень много было дано информации по каждому из заключенных", - рассказали активисты.

По данным МИД Украины, по меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. В этом перечне также журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

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