В Черкассах в собственном автомобиле взорвали предпринимателя
Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, сообщение о происшествии поступило в 7 часов утра. В результате взрыва пострадал водитель автомобиля, которого доставили в больницу. Позже стало известно, что пострадавший скончался.
Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщает местный портал Обо всем, водитель Мерседеса E280, умер не приходя в сознание от значительной потери крови. По предварительной информации, в салон заложили самодельное взрывное устройство. По неофициальным данным источников издания, за рулем автомобиля находился 69-летний Анатолий Скоромный.
Он был директором ТЦ "Транзит" и возглавлял правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.
По словам очевидцев, Скоромный не имел шансов выжить.
"В результате автомобиль пострадавшего подбросило, и из-под машины появилось пламя. После этого авто проехало еще около 50 метров. Когда водителя доставали из автомобиля, у него были ожоги спины и головы, а у водительского сиденье была воронка от взрыва. Весь салон был в крови и человеческих останках", - рассказал журналистам один из свидетелей трагедии.
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