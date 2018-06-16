Украинский пловец на соревнованиях во Франции завоевал “золото”
16 июня, 2018, 08:38
Украинский пловец Андрей Говоров завоевал “золото” на первом этапе соревнований серии Mare Nostrum, который проходил в Кане-ан-Русиене (Франция)
Об этом сообщает XSPORT.
26-летний украинский спортсмен Андрей Говоров был первым в заплыве на 50 метров баттерфляем, показав время 23,04 секунды.
Его ближайший преследователь поляк Конрад Чярняка финишировал на 0,9 секунды позже. Тройку призеров замкнул представитель США Майкл Эндрю.
В середине апреля Андрей Говоров стал чемпионом Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.
- Как сообщалось, украинка завоевала 8 медалей Мировой серии по синхронному плаванию.
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