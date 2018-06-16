Сытник: задержание коррупционеров не приведет к стратегическим изменениям в государстве

16 июня, 2018, 11:46

Аресты и задержания коррупционеров не приведут к стратегическим изменениям в государстве

Об этом во время встречи с молодежью заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Аресты и задержания не имеют эффекта, который привел бы к стратегическим изменениям в государстве. Каждый гражданин должен в первую очередь следить за тем, не нарушают ли его действия закон", - заявил Сытник.