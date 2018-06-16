Сытник рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд

16 июня, 2018, 17:11

На создание и начало работы Высшего антикоррупционного суда нужно полгода

Об этом в субботу, 16 июня 2018 года, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил во время встречи со студентами в "Парке коррупции" в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Мы создавали с нуля НАБУ. Это гораздо более сложный механизм, чем Антикоррупционный суд. Мы его запустили меньше чем за 8 месяцев. Конечно, это был довольно тяжелый труд. Но мы это сделали. Поэтому за полгода при наличии политической воли это можно сделать", - отметил Сытник.

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По его словам, приговоры этого суда "будут толкать и судебную реформу, и все остальные реформы".

"Достаточно 2-3 (резонансных, - ред.) приговоров", - подчеркнул он.