Сытник рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
16 июня, 2018, 17:11
На создание и начало работы Высшего антикоррупционного суда нужно полгода
Об этом в субботу, 16 июня 2018 года, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил во время встречи со студентами в "Парке коррупции" в Киеве, передает Еспресо.TV.
"Мы создавали с нуля НАБУ. Это гораздо более сложный механизм, чем Антикоррупционный суд. Мы его запустили меньше чем за 8 месяцев. Конечно, это был довольно тяжелый труд. Но мы это сделали. Поэтому за полгода при наличии политической воли это можно сделать", - отметил Сытник.
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По его словам, приговоры этого суда "будут толкать и судебную реформу, и все остальные реформы".
"Достаточно 2-3 (резонансных, - ред.) приговоров", - подчеркнул он.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учитывая общую позицию международных партнеров и украинской власти. Перед этим глава правительства Владимир Гройсман обещал уйти в отставку, если в Украине не будет создан ВАС.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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