Школьник из Закарпатья выиграл олимпиаду в США

16 июня, 2018, 18:44

11-классник из села Сокирницы, Хустского района Закарпатской области Василий Фречка завоевал золотую медаль Genius Olimpiad 2018

Об этом передает Голос Карпат.

Олимпиада официально завершилась в ночь на 16 июня 2018 года и длилась последние 3 дня на базе State University of New York at Оswego.