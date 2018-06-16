Школьник из Закарпатья выиграл олимпиаду в США
16 июня, 2018, 18:44
11-классник из села Сокирницы, Хустского района Закарпатской области Василий Фречка завоевал золотую медаль Genius Olimpiad 2018
Об этом передает Голос Карпат.
Олимпиада официально завершилась в ночь на 16 июня 2018 года и длилась последние 3 дня на базе State University of New York at Оswego.
- Фречка уже несколько лет подряд становится победителем национальных олимпиад по экологии и биологии и является участником Малой академии наук.
- В конкурсе Genius Olympiad 2018 в США он принимал участие с собственным проектом изготовления бумаги из опавших листьев.
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