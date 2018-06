Сегодня центральную Украину накроют грозы, сильные ливни и град

16 июня, 2018, 07:39

В субботу, 16 июня, центральные области Украины накроют кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра

А вот на западе страны существенных осадков не ожидается. На востоке страны будет сухо и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 16 июня будет самая низкая на западе - от +23 до +27 градусов. В целом по стране температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. На юге и востоке - от +28 до +34 градусов.

"В Киеве в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей где-то 40-50 процентов", - предупреждает синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 16 июня, в городах Украины:

Киев - + 25 ° C ... + 27 ° C

Симферополь - + 31 ° C ... + 33 ° C

Львов - + 23 ° C ... + 25 ° C

Кропивницкий - + 27 ° C ... + 29 ° C

Ивано-Франковск - + 24 ° C ... + 26 ° C

Черкассы - + 26 ° C ... + 28 ° C

Тернополь - + 24 ° C ... + 26 ° C

Чернигов - + 24 ° C ... + 26 ° C

Черновцы - + 25 ° C ... + 27 ° C

Суммы - + 25 ° C ... + 27 ° C

Хмельницкий - + 25 ° C ... + 27 ° C

Полтава - + 26 ° C ... + 28 ° C

Луцк - + 23 ° C ... + 25 ° C

Днепр - + 26 ° C ... + 28 ° C

Ровно - + 23 ° C ... + 25 ° C

Запорожье + 29 ° C ... + 31 ° C

Житомир - + 25 ° C ... + 27 ° C

Донецк - + 31 ° C ... + 33 ° C

Винница - + 25 ° C ... + 27 ° C

Луганск - + 30 ° C ... + 32 ° C

Одесса - + 28 ° C ... + 30 ° C

Харьков - + 26 ° C ... + 28 ° C

Николаев - + 31 ° C ... + 33 ° C

Ужгород - + 26 ° C ... + 28 ° C

Херсон - + 31 ° C ... + 33 ° C

"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, юг (но не юго-восток) - кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.

На западе без существенных осадков, лишь местами локальных немного дождей. Луганщина, Донетчина, большинство Запорожья - сухо, солнечно, жарко. Житомирщина - без существенных осадков ", - пишет Наталья Диденко.