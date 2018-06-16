Сегодня центральную Украину накроют грозы, сильные ливни и град
А вот на западе страны существенных осадков не ожидается. На востоке страны будет сухо и солнечно.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха 16 июня будет самая низкая на западе - от +23 до +27 градусов. В целом по стране температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. На юге и востоке - от +28 до +34 градусов.
"В Киеве в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей где-то 40-50 процентов", - предупреждает синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 16 июня, в городах Украины:
Киев - + 25 ° C ... + 27 ° C
Симферополь - + 31 ° C ... + 33 ° C
Львов - + 23 ° C ... + 25 ° C
Кропивницкий - + 27 ° C ... + 29 ° C
Ивано-Франковск - + 24 ° C ... + 26 ° C
Черкассы - + 26 ° C ... + 28 ° C
Тернополь - + 24 ° C ... + 26 ° C
Чернигов - + 24 ° C ... + 26 ° C
Черновцы - + 25 ° C ... + 27 ° C
Суммы - + 25 ° C ... + 27 ° C
Хмельницкий - + 25 ° C ... + 27 ° C
Полтава - + 26 ° C ... + 28 ° C
Луцк - + 23 ° C ... + 25 ° C
Днепр - + 26 ° C ... + 28 ° C
Ровно - + 23 ° C ... + 25 ° C
Запорожье + 29 ° C ... + 31 ° C
Житомир - + 25 ° C ... + 27 ° C
Донецк - + 31 ° C ... + 33 ° C
Винница - + 25 ° C ... + 27 ° C
Луганск - + 30 ° C ... + 32 ° C
Одесса - + 28 ° C ... + 30 ° C
Харьков - + 26 ° C ... + 28 ° C
Николаев - + 31 ° C ... + 33 ° C
Ужгород - + 26 ° C ... + 28 ° C
Херсон - + 31 ° C ... + 33 ° C
"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, юг (но не юго-восток) - кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.
На западе без существенных осадков, лишь местами локальных немного дождей. Луганщина, Донетчина, большинство Запорожья - сухо, солнечно, жарко. Житомирщина - без существенных осадков ", - пишет Наталья Диденко.
- Как сообщалось, без света остались около 300 населенных пунктов: непогода повредила дома, есть пострадавшие.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-