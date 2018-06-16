Римо-католические епископы Украины призывают запретить Марш равенства

16 июня, 2018, 23:08

Конференция епископов Римско-Католической Церкви в Украине обратилась с пастырским обращением к украинской власти всех уровней и к верующим по поводу анонсированного на 17 июня проведение Марша равенства в Киеве

Ранее подобные обращения обнародовали УПЦ КП, УПЦ МП, адвентисты и другие религиозные конфессии, сообщает РИСУ.

"С сожалением должны констатировать факт, что несмотря на многочисленные обращения граждан Украины, церквей, общественных организаций и верующих... некоторые представители власти подверглись внешним факторам воздействия и дали свое разрешение и содействие на проведение так называемого Марша равенства. Проведение подобных мероприятий - это публичная и откровенная пропаганда греха, которая деструктивно влияет на украинские семьи, в частности на молодое поколение. Марш равенства – это реклама греха и провоцирование к греху", - говорится в обращении католических епископов Украины.



Епископы заявляют, что по состоянию на сегодня более 40 местных советов из 16 областей Украины написали обращение, где есть требование "запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры" и тому подобного, принять закон "О запрете пропаганды гомосексуализма".