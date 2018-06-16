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Российских товаров в Украине стало больше аж на треть, а экспорт в Россию снизился

Государственная служба статистики Украины обнародовала свежие данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года

Украина экспортировала товаров на 15,5 миллиардов долларов, импортировала - на 16,9 миллиарда. Оба показателя выросли более чем на 10 процентов против предыдущего года. Отрицательное сальдо выросло с 0,97 до 1,42 миллиарда.

Экспорт украинских товаров в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на шесть процентов до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.

Конкретной структуры закупок из России Госстат не приводит. В целом торговый баланс Украины ухудшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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