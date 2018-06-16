Россия может полностью заблокировать порты Мариуполя и Бердянска, - военный эксперт

16 июня, 2018, 20:36

Пользуясь нерешительностью украинской стороны и отсутствием юридически определенных морских границ Кремль может пойти на сознательное прекращение деятельности стратегических портов на Азовском побережье

Об этом заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Они могут банально заблокировать судоходство в Азовском море и тем самым остановить работу портов Мариуполя и Бердянска, чем нанести экономический ущерб. Плюс с помощью "пятой колонны", агитации, СМИ нагнетать ситуацию внутри и так не спокойных регионов.... Это кусок заработка людей. Когда он теряется, появляется много популистских месседжей, что "нам нужен мир", "нам не нужна война"", - отметил он.

По словам эксперта, начатая Россией пока что частичная экономическая блокада украинских портов Азова является составляющей гибридной войны и неизбежно повлечет за собой следующие шаги страны-агрессора.

"Война сегодня не является прямым применением танков и артиллерии. Есть еще информационная и экономическая война. То, что происходит сейчас в Азовском море - это экономическая война. Нам режут пути поступления в бюджет, нам режут экономику. Нам дестабилизируют ситуацию в юго-восточных регионах страны.

Следующим шагом может быть такая же ситуация на Черном море... Если не будет адекватного противодействия со стороны Украины, они могут продолжать блокирование торгового флота зарубежных стран или Украины - уже на Черном море", - добавил Чмут.

По его мнению, сейчас власть должна прибегнуть к "быстрым решениям".

Справка

Как уже сообщалось, после постройки Керченского моста (или, как его еще называют, моста Ротенберга) россияне начали блокировать суда, направляющиеся в украинские порты в Азовском море. Часть из них теперь не может попасть туда из-за уже упомянутого моста, другие же - повально проверяются российскими силовиками. Кроме того, доступ к портам иногда блокируется под предлогом "учений".

По мнению представителя "Майдана иностранных дел", главного редактора портала Black Sea News Андрея Клименко, возникает беспокойство, что таким образом Кремль начал подготовку к возможной оккупации прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей.

При этом Украина уже закрыла доступ к некоторым местностям в этих районах.