Родители, которые сексуально эксплуатировали 4-летнюю дочь, оказались братом и сестрой

16 июня, 2018, 13:29

Родителей, которые издевались над родной дочери и продавали порновидео в сети, отправили в СИЗО - арест на два месяца без права внесения залога избрал для них полтавский суд

Об этом сообщает ТСН.

Центром международной спецоперации стал промышленный Кривой Рог. Правоохранители Австралии первыми выяснили, что где-то производят и за деньги распространяют по всему миру ужасное видео с участием маленького ребенка. Спецоперация продолжалась несколько недель, ее финалом стало задержание супругов, которые развращали собственную 4-летнюю дочь. Жители многоэтажки, где все происходило, в шоке от этой информации. "Это вообще не понять, это что-то нечеловеческое", - говорит одна из соседок. Маленькие дети признаются, что фигурантку видеороликов не видели ни разу. "Она не выходила на улицу. Мама у нее какая-то, как пьяная. Как-то она плохо ходит", - рассказала одна из девочек.

Арест на два месяца без права внесения залога - такую меру пресечения избрал суд. 30-летняя женщина и 29-летний мужчина собственного ребенка использовали для съемок порнографического видео. Продавали его в Сети в Австралию и Азию за криптовалюту. Эксплуатировали ребенка в течение двух лет.

Квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управляющие дома никаких жалоб на новых жителей не получали - все было спокойно. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина - выходцы из из Азербайджана. Как стало известно из собственных источников, супруги - это двоюродные брат и сестра. Мужчина успел получили украинское гражданство, девочку родили здесь. "То, что мы знаем от социальных служб - в них не было никакой информации на этого ребенка. Никто этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", - рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По информации ТСН, предыдущим обзором установлено, что ребенок не поврежден, но ему понадобится помощь психологов. "Нечеловеческий способ эксплуатация полностью беспомощной человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - прогнозирует психиатр Александр Иванов. Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей. Специалисты подозревают, что без этого не обошлось, однако основной целью все же была нажива.

В украинском киберполиции говорят, что запрещенное видео в теневой сети выявляют ежемесячно и круглосуточно разыскивают дельцов, но анонимных преступников в сети больше, потому что только один просмотр таких роликов стоит от полусотни долларов. "Это может стоить и 50, и 100 долларов. Договоренности о таких просмотрах происходят в частных чатах закрытых", - рассказал заместитель начальника управления киберполиции Александр Паламарчук. К примеру, задержанные в Кривом Роге злоумышленники продавали свое видео в закрытых чатах Австралии и Азии, а оплату за видео дельцы получали в криптовалюте, чтобы правоохранители не могли отследить платежи.

Преступники маскируются в сети с помощью специальных программ. Родители девочки, находясь физически в Украине, притворялись жителями других государств. "Скорее всего, что без посторонней помощи они не могли этого сделать. Кто-то им подсказал, что лучше сделать, как лучше это настроить, чтобы не быть замеченным", - рассуждает ИТ-специалист Роман Прасад. Меняли супруги не только электронные, но и реальные адреса - где-то раз в три месяца.

Полтавские правоохранители разыскивали их две недели, потому что, как выяснилось, семья успела переехать в соседнюю область. После задержания родителей, девочку пришлось возвращать на Полтавщину. Несколько часов правоохранители везли его ночью бездорожьем, потому что в Кривом Роге соцслужба отказалась принять ребенка. "Бездействие наших соцслужб не поддается ни критике, ни высказываниям. Как полиция, так и социальные службы, можно сказать, небрежное отнеслись к этому ребенку, потому что они отказались брать какие-либо обязательства по дальнейшего пребывания", - пояснил руководитель управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.

Сейчас ребенок в реабилитационном центре в Полтаве. "Он была в тяжелом состоянии, растерянный, не общался ни с кем", - говорит юрист Екатерина Малыхина. Впереди у девочки медицинские экспертизы и много лет восстановления после травмы. Пока же ребенок не хочет общаться со взрослыми. "Она больше общается с детьми, она нашла в них друзей и она им доверяет", - пояснила Малыхина. Родным родителям ребенка уже не вернут, будут маленькой девочке искать новую семью. Но сначала придется найти ее родственников в Азербайджане и получить от них отказ от ребенка.