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"Правый сектор" призвал граждан и священников выйти для "защиты традиционных ценностей"

В 2015 году Марш равенства проводился на столичной Оболони и перерос в столкновения с полицией
Движение "Правый сектор" призывает противодействовать намеченному на субботу, 16 июня 2018 года, Марша равенства в Киеве

Об этом сообщается на официальной странице ПС.

"Мы призываем патриотов и духовенство выйти 17 июня на улицы Киева, чтобы провести настоящую акцию для защиты традиционных ценностей. Мы не допустим, чтобы в городе, где крестилась Киевская Русь, нам диктовали свою преступную пропаганду ЛГБТ-активисты", - говорится в обращении.

Сбор противников Марша равенства ЛГБТ-сообщества объявлен на 08:00 возле Национальной оперы.

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