"Правый сектор" призвал граждан и священников выйти для "защиты традиционных ценностей"
16 июня, 2018, 15:56
Движение "Правый сектор" призывает противодействовать намеченному на субботу, 16 июня 2018 года, Марша равенства в Киеве
Об этом сообщается на официальной странице ПС.
"Мы призываем патриотов и духовенство выйти 17 июня на улицы Киева, чтобы провести настоящую акцию для защиты традиционных ценностей. Мы не допустим, чтобы в городе, где крестилась Киевская Русь, нам диктовали свою преступную пропаганду ЛГБТ-активисты", - говорится в обращении.
Сбор противников Марша равенства ЛГБТ-сообщества объявлен на 08:00 возле Национальной оперы.
- Напомним, в связи с проведением Марша равенства в Киеве перекроют движение транспорта на ряде центральных улиц.
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