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Под Торецьком в результате обстрела со стороны боевиков ранена женщина

Жительница села Южное 1969 года рождения госпитализирован с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта

Событие произошло в субботу, 16 июня 2018 года, около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома, говорится в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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