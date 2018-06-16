Под Торецьком в результате обстрела со стороны боевиков ранена женщина

16 июня, 2018, 15:35

Жительница села Южное 1969 года рождения госпитализирован с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта

Событие произошло в субботу, 16 июня 2018 года, около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома, говорится в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.