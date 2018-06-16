Патриарх Варфоломей сделал благосклонное заявление относительно украинской поместной церкви

16 июня, 2018, 10:53

Перед Вселенской Патриархией стоит обязательство и ответственность вернуть народы Украины и Македонии к истине и каноническим границам Церкви

По сообщению РИСУ со ссылкой на главный секретариат Вселенской Патриархии, об этом заявил Патриарх Варфоломей в день своих именин, 11 июня, во время Литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре.

"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связям с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот, скорее, стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", – сказал православный первоиерарх.

"Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев с Украины и Скопье (Македонии – ред..), она иполняет свой апостольский долг. Наш долг и ответственность - привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что занимает Вселенский Патриархат, он занимает для блага целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и междухристиянський диалог, который действует в любви и правде, – подчеркнул Вселенский Патриарх.