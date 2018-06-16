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Парламент Португалии легализовал медицинскую марихуану

Законопроект о легализации использования марихуаны в медицинских целях принят парламентом Португалии

Об этом сообщило издание Publico.

"Регулирование терапевтического использования каннабиса ни при каких условиях не может использоваться для узаконивания или поощрения его рекреационного использования", - заявила депутат Карла Круз.

Она отметила, что по решению парламента сокращение государственного финансирования программ по профилактике наркомании не будет.

В документе, принятом парламентариями, говорится, что для использования марихуаны в медицинских целях нужно будет получить рецепт от врача. Причем выдавать его будут только в том случае, если другие методы лечения влияют неблагоприятно.

В январе экспорт лечебной марихуаны легализовали в Австралии, а в 2017 году использование каннабиса для лечения заболеваний позволили в Аргентине.

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