 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Окружение Януковича через Манафорта потратило на лоббирование в ЕС и США €7 млн

Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков

Это следует из документов следствия в США, которые есть в распоряжении DW.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, было потрачено на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен доказать якобы заключение Юлии Тимошенко было законным, и еще один миллион был перечислен PR-компании, которая должна популяризировать этот отчет через мировые СМИ.

Издание отмечает, что значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через офшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу", которую возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. В группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, как предполагают в издании, экс-президент Польши Александер Квасьневский.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированны. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности сомнений нет, то вероятна роль Квасьневского следует лишь опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе главы Европарламента по делу Тимошенко. Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламента Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - пишет издание.

Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или работниками украинского МИД.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать