Окружение Януковича через Манафорта потратило на лоббирование в ЕС и США €7 млн

16 июня, 2018, 11:55

Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков

Это следует из документов следствия в США, которые есть в распоряжении DW.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, было потрачено на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен доказать якобы заключение Юлии Тимошенко было законным, и еще один миллион был перечислен PR-компании, которая должна популяризировать этот отчет через мировые СМИ.

Издание отмечает, что значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через офшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу", которую возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. В группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, как предполагают в издании, экс-президент Польши Александер Квасьневский.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированны. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности сомнений нет, то вероятна роль Квасьневского следует лишь опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе главы Европарламента по делу Тимошенко. Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламента Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - пишет издание.

Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или работниками украинского МИД.