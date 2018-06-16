Ночью в столице дотла сгорел частный дом, есть погибшие
16 июня, 2018, 12:39
Сегодня ночью, 16 июня, в Дарницком районе Киева полностью сгорел двухэтажный дом. Погибли два человека
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"16 июня в 00:38 поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой, 92, участок 58, что в Дарницком районе столицы. Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит частный двухэтажный жилой дом размером 5х6 м. В 01:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали", – говорится в сообщении.
Во время разборки деревянных конструкций пожарные обнаружили тела двух людей.
В результате пожара здание сгорело полностью. Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
- Как сообщалось, в ГСЧС предупредили о пожарной опасности в некоторых областях.
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