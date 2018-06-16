Непогода обесточила почти 130 населенных пунктов

16 июня, 2018, 09:59

В Украине в ночь на 16 июня в результате ухудшения погодных условий обесточены 129 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что ночью 16 июня в результате ухудшения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 57, Сумская - 47, Черкасская - 15, Киевская - 8 и Черниговская - 2 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.