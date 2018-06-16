Непогода обесточила почти 130 населенных пунктов
16 июня, 2018, 09:59
В Украине в ночь на 16 июня в результате ухудшения погодных условий обесточены 129 населенных пунктов
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сообщается, что ночью 16 июня в результате ухудшения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 57, Сумская - 47, Черкасская - 15, Киевская - 8 и Черниговская - 2 населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Как сообщалось, центральную Украину накроют грозы, сильные ливни и град.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-