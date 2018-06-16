Нацполиция задержала на Черниговщине грузовик, который прямо в селе сбросил 12 тонн мусора из Львова

16 июня, 2018, 19:51

В Борзнянском районе Черниговской области полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения земли водителем фуры, который выгрузил 12 тонн мусора из Львова на территории села

Вечером 15 июня 2018 в Национальную полицию поступила информация от неравнодушных граждан, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительный объем мусора. Дежурный немедленно направил на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, которая остановила на выезде из села уже пустую фуру, передает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Пойманный с поличным водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания. Мужчина объяснил правоохранителям, что во Львове загрузил этот мусор и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевоз в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего селянские земли, составляет около 12 тонн.

Данное событие занесено в Единый реестр досудебных расследований. Полицией открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) - карающееся штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Продолжается досудебное расследование.