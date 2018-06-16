На Донбассе по всей линии соприкосновения продолжались бои и обстрелы, потерь нет

16 июня, 2018, 08:25

На протяжении прошлых суток, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом говорится в сводные за сутки пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы, 16 июня.

Противник за прошедшие сутки 36 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение.

На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник в очередной раз сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское враг прекратил попытки завладеть позициями наших войск.

На Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичного обострения ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Во время боевых действий в прошлые и текущие сутки потерь наших войск нет.

По данным разведки одного оккупанта было уничтожено и один ранен.

Более подробную информацию о событиях, которые происходят в районе проведения операции будет обнародовано во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.