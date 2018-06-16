Мэр Франковска просит освятить дворец Потоцких, где обгнаженная группа исполняла репертуар 18+

16 июня, 2018, 22:33

Выступление сумской группы “Хамерман Уничтожает Вирусы” на фестивале Porto Franko в Ивано-Франковске вызвало возмущение у многих гостей мероприятия и осуждение со стороны городской власти

Исполнители вышли к публике практически обнаженными и пели песни на русском языке и с ненормативной лексикой, передают Окна.

Немало критики прозвучало в адрес городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, которого обвинили в том, что он не должен был бы позволять такое в городе.

В результате мэр выразил свою позицию на странице в Facebook.

“После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил Гайдару освятить место проведения мероприятия! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко (вероятно, речь о фонде нардепа Александра Шевченко, - ред.) гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, принимая во внимание обвинения в политическом преследовании организаторов?”, – говорится в заявлении.

На такое заявление мэра уже среагировал арт-директор фестиваля Илья Разумейко:

"... У нас на фестивале все прекрасно и с христианскими ценностями, и с исламскими, и с буддистскими. А то, что мы не согласовали нашу программу с инквизиторским отделом городского совета – это проблемы коммуникации, долго искали кабинет инквизиции и не нашли. Если вы хотите цензурировать искусство и привлекать художников к ответственности за то, что они делают на сцене: предлагаю Вам направить своих представителей в следсвенный комитет российской федерации: у них на этой ниве прекрасный опыт, они с вами поделятся своими методами".

Вместе с тем, как сообщают прикарпатские правоохранители, в полицию подали заявление с жалобой на группу и организаторов концерта и фестиваля. Согласно заявлению, полиция открыла производство по статье хулиганство.