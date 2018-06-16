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Конгресс США предлагает в следующем году увеличить помощь Украине

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете 2019 года сумму помощи для Украины, которая предоставляется через программы Государственного департамента и Пентагона

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта сумма на 50 млн долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

 
 
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