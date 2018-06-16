Канадский музыкант отсудил у бывшей подруги $260 тыс.
В 2014 году Дженнифер Ли тайком отправила от его имени несколько электронных писем. В них она вместо него отказалась от престижной стипендии. Девушка хотела помешать их расставанию и переезду Эрика. Позже он узнал о ее действиях и подал иск в суд, сообщает ВВС.
Суд постановил, что ее действия являются "отвратительным вмешательством в профессиональную деятельность" Абрамовица.
Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анджелесе, составляла около 50 тыс. канадских долларов в год.
Абрамовиц, который учился играть на кларнете 7 лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.
В 2014 году 20-летний Абрамовиц прилетел в Лос-Анджелес к Гилада и прошел прослушивание.
После этого ему направили электронное сообщение, что его приняли. Но Эрик это письмо так и не получил.
Письмо перехватила его девушка, которая тогда жила с ним в Монреале, где оба учились в местной консерватории.
Эрик полностью доверял подруге, и она имела доступ к его почте на компьютере.
Обнаружив электронное письмо из Лос-Анжелеса, Дженнифер ответила на него от имени Эрика, объяснив, что он якобы не может принять предложение.
После чего она просто удалила эту переписку.
Позже она создала новый аккаунт почты - giladyehuda09@gmail.com, который якобы принадлежит Иегуди Гиладу, и уже от имени профессора написала Эрику, что прослушивание было "неудачным".
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