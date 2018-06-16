Канадский музыкант отсудил у бывшей подруги $260 тыс.

16 июня, 2018, 21:52

Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тыс. канадских долларов ($266 тыс.) у своей бывшей подруги, которая умышленно испортила ему перспективы музыкальной карьеры

В 2014 году Дженнифер Ли тайком отправила от его имени несколько электронных писем. В них она вместо него отказалась от престижной стипендии. Девушка хотела помешать их расставанию и переезду Эрика. Позже он узнал о ее действиях и подал иск в суд, сообщает ВВС.

Суд постановил, что ее действия являются "отвратительным вмешательством в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анджелесе, составляла около 50 тыс. канадских долларов в год.

Абрамовиц, который учился играть на кларнете 7 лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

В 2014 году 20-летний Абрамовиц прилетел в Лос-Анджелес к Гилада и прошел прослушивание.

После этого ему направили электронное сообщение, что его приняли. Но Эрик это письмо так и не получил.

Письмо перехватила его девушка, которая тогда жила с ним в Монреале, где оба учились в местной консерватории.

Эрик полностью доверял подруге, и она имела доступ к его почте на компьютере.

Обнаружив электронное письмо из Лос-Анжелеса, Дженнифер ответила на него от имени Эрика, объяснив, что он якобы не может принять предложение.

После чего она просто удалила эту переписку.

Позже она создала новый аккаунт почты - giladyehuda09@gmail.com, который якобы принадлежит Иегуди Гиладу, и уже от имени профессора написала Эрику, что прослушивание было "неудачным".