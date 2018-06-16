 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Канадский музыкант отсудил у бывшей подруги $260 тыс.

Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тыс. канадских долларов ($266 тыс.) у своей бывшей подруги, которая умышленно испортила ему перспективы музыкальной карьеры

В 2014 году Дженнифер Ли тайком отправила от его имени несколько электронных писем. В них она вместо него отказалась от престижной стипендии. Девушка хотела помешать их расставанию и переезду Эрика. Позже он узнал о ее действиях и подал иск в суд, сообщает ВВС.

Суд постановил, что ее действия являются "отвратительным вмешательством в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анджелесе, составляла около 50 тыс. канадских долларов в год.

Абрамовиц, который учился играть на кларнете 7 лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

В 2014 году 20-летний Абрамовиц прилетел в Лос-Анджелес к Гилада и прошел прослушивание.

После этого ему направили электронное сообщение, что его приняли. Но Эрик это письмо так и не получил.

Письмо перехватила его девушка, которая тогда жила с ним в Монреале, где оба учились в местной консерватории.

Эрик полностью доверял подруге, и она имела доступ к его почте на компьютере.

Обнаружив электронное письмо из Лос-Анжелеса, Дженнифер ответила на него от имени Эрика, объяснив, что он якобы не может принять предложение.

После чего она просто удалила эту переписку.

Позже она создала новый аккаунт почты - giladyehuda09@gmail.com, который якобы принадлежит Иегуди Гиладу, и уже от имени профессора написала Эрику, что прослушивание было "неудачным".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать