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Глава Пентагона обвинил Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

Глава Пентагона Джеймс Маттис набросился с критикой на Россию, заявив, что она пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Он (президент РФ - ИФ) стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается взорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы", - заявил Дж.Маттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте.

Дж.Маттис также заявил, что Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая перечеркнула международные границы, применив силу, в Грузии и Украине".

В то же время Дж.Маттис положительно высказался о перспективе отношений с КНДР.

По его словам, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает возможность нового пути к миру".

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