Глава Пентагона обвинил Россию в попытке подорвать моральный авторитет США
Об этом сообщил телеканал CNN.
"Он (президент РФ - ИФ) стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается взорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы", - заявил Дж.Маттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте.
Дж.Маттис также заявил, что Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая перечеркнула международные границы, применив силу, в Грузии и Украине".
В то же время Дж.Маттис положительно высказался о перспективе отношений с КНДР.
По его словам, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает возможность нового пути к миру".
- Как сообщалось, Украина и США создадут новый боевой модуль по стандартам НАТО.
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