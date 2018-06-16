Фермеры Польши и Сербии возмущены ростом импорта украинской малины

16 июня, 2018, 11:59

Украина вместе с Боснией и Герцеговиной за последние годы увеличили производство малины, что повлияло на мировые цены на эту ягоду

Об этом информирует East-Fruit.com.

Сербские производители малины перекрывали автодороги в стране с требованиями увеличить закупочные цены, а польские ягодники подозревали переработчиков страны в сговоре и требовали от правительства ограничить импорт дешевой малины из Украины.

"Одной из основных причин такого развития событий является резкая экспансия Украины на мировой рынок малины. Несмотря на то, что качество украинской продукции, чаще всего, не слишком высокое, влияние Украины на мировые цены нельзя недооценивать", – говорится в сообщении.

Однако, если об Украине говорят уже много, а фермеры в Польше вообще прямо обвиняют его в своих проблемах, то экспансия Боснии и Герцеговины на мировой рынок малины осталась незамеченной. При этом объемы экспорта из этой страны в прошлом году практически удвоились, и она уверенно обогнала по этому показателю Украину. Если в 2016 году Украина экспортировала объемы малины сравниваемые с Боснией и Герцеговиной, то уже 2017 году экспорт из Боснии и Герцеговины превысил экспорт из Украины более чем в полтора раза — на 68%.

Поэтому, проблемы Сербии, во многом вызваны не сговором переработчиков, а резким ростом производства и заморозки малины в соседней с Сербией стране.

"Польским и сербским производителям придется рано или поздно смириться с новой рыночной реальностью и принимать решение или о повышении эффективности производства, или о выходе из этого бизнеса", – пишет аналитическое онлайн-издание.

Как пишет "Кулак", производители и Ассоциация польских садоводов уже обратились в правительство с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины, которая уже впоследствии появится на рынке Польши, а также проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий.

"Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в ее производство. Мне нужно чем-то обеспечивать семью. А малина — это сейчас мой единственный источник доходов, точно так же, как и многих моих коллег", — рассказывает фермер Кшиштоф Виртель.

Сейчас в Украине, где еще даже не началось массовое собирание ягод, закупочные цены переработчиков уже упали до 0.75 долларов за килограмм. Поскольку в стране преобладает выращивание малины ремонтантных сортов, сбор которой начнется только в августе, остается только гадать, какими будут цены в сезон массового сбора. Тем более, что некоторые переработчики все еще имеют на складах прошлогоднюю продукцию, которую они пытаются продать уже за любую цену и даже внутри страны, но спроса на нее нет.

Пять лет назад Босния и Герцеговина с Украиной экспортировали на двоих около 5 тыс. тонн малины, или менее 1% мирового рынка, при этом, почти весь объем, приходился именно на Боснию и Герцеговину. В прошлом году обе страны экспортировали уже почти 40 тыс. тонн, что составляет около 6% мировой торговли и практически соответствует объему экспорта четвертого крупнейшего мирового экспортера, которым является Чили.

Мировой спрос на малину увеличивается, но темпы его роста не такие высокие, как темпы роста производства в Украине и Боснии и Герцеговине, которые имеют преимущества географического расположения вблизи крупных рынков сбыта ЕС и сравнительно невысоких затрат на рабочую силу.

Низкие цены на малину будут стимулировать мировое потребление этих ягод, что позволит в долгосрочной перспективе, ожидать повышения средних цен. Кроме того, производство в Украине и Боснии и Герцеговине уже в 2019 году стабилизируется, потому что низкие цены на малину коснутся и наименее эффективных производителей в этих странах, и многие из них откажутся от этого бизнеса.