Деокупация Донбасса должна сопровождаться контрпропагандой, - Аваков

16 июня, 2018, 14:20

Украина должна бороться не только за освобождение территорий Донбасса, но и активно использовать механизмы контрпропаганды

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу во время визита в Харьков, передает пресс-служба МВД.

"Мы предлагаем механизм" маленьких шагов ", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Такой механизм возможен лишь при поддержке международных партнеров и желания самой Украины. А агрессор Россия должна принять эти правила ", - сказал Аваков.

По словам министра, необходимо будет принять законы об амнистии и коллаборационистов, чтобы виновные в смерти украинских мирных жителей и военный понесли наказание.

"Мы должны принять целый ряд законов, из которых ключевые - закон об амнистии и закон о коллаборационистов. Я уже не раз говорил, что ответственность должны понести те люди, которые делали тяжкие преступления. Все, кто стрелял, убивал, кто пользовался переходной ситуацией военного времени, издевался над местного населения - ждет наказание. А например, врачи или учителя, которые просто вынуждены были выживать на оккупированных территориях - наше общество поддержит ", - сказал он.