Деокупация Донбасса должна сопровождаться контрпропагандой, - Аваков
Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу во время визита в Харьков, передает пресс-служба МВД.
"Мы предлагаем механизм" маленьких шагов ", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Такой механизм возможен лишь при поддержке международных партнеров и желания самой Украины. А агрессор Россия должна принять эти правила ", - сказал Аваков.
По словам министра, необходимо будет принять законы об амнистии и коллаборационистов, чтобы виновные в смерти украинских мирных жителей и военный понесли наказание.
"Мы должны принять целый ряд законов, из которых ключевые - закон об амнистии и закон о коллаборационистов. Я уже не раз говорил, что ответственность должны понести те люди, которые делали тяжкие преступления. Все, кто стрелял, убивал, кто пользовался переходной ситуацией военного времени, издевался над местного населения - ждет наказание. А например, врачи или учителя, которые просто вынуждены были выживать на оккупированных территориях - наше общество поддержит ", - сказал он.
- Как сообщалось, Аваков рассказал, что делать с коллаборационистами на деокупированных территориях.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-