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Антикоррупционный суд можно создать за полгода, - Сытник

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня, и создать Антикоррупционный суд можно за полгода

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Создать Антикоррупционный суд можно за полгода, ведь НАБУ создали за 8 месяцев. Если не ослабить давление общества, то это можно сделать быстро", — приводит слова Артема Сытника пресс-служба НАБУ в Twitter.

Также директор Национального антикоррупционного бюро заявил, что не считает судебную реформу провальной. "Судебная реформа ... я не считаю ее провальной. Риски для судей есть. Но сейчас большинство судов волнуются за свою репутацию. Единственное — это административная ветка. Это реальный провал судебной реформы. К сожалению. Такие решения они выносят, что видно, что это все провально", — отметил он.

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