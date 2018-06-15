Жгуты и современные приборы: МЗ внедряет новую концепцию развития экстренной помощи

15 июня, 2018, 21:01

Министерство здравоохранения обнародовало для общественного обсуждения Концепцию реформы системы экстренной медицинской помощи

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Пятилетняя реформа экстренной помощи имеет целью принципиально улучшить качество и доступность экстренной помощи, чтобы в критической ситуации каждый украинец оперативно получал необходимую помощь", - говорится в сообщении.

С другой стороны, МЗ стремится усилить престижность профессии экстренного медицинского работника и обеспечить достойную оплату его труда. Отмечается, что реализация Концепции будет осуществляться в течение 2018-2022 годов.

Среди изменений министерство планирует обновить алгоритм диспетчеризации: автомобиль экстренной помощи, который находится ближе к месту происшествия, будет выезжать в течение нескольких секунд после вызова. Также в Концепции идет речь о создании новой IT-инфраструктуры, а именно центрального информационного узла обмена данными и установке GPS на всех автомобилях.

Ведомство будет фиксировать информацию о состоянии каждого вызова в каждый момент времени. Диспетчеры будут знать состояние каждого вызова и местонахождение каждого автомобиля экстренной помощи. Такая система уже работает в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, в тестовом режиме в Винницкой и Полтавской областях и будет развернута на всю страну.

Среди направлений МЗ - обновление обязательных протоколов диспетчеров.

"Диспетчеры получат четкий алгоритм работы по современным мировым стандартам. Диспетчеры должны научиться не только быстро принимать решения под давлением времени, но и консультировать свидетелей по оказанию первой помощи до прибытия бригады экстренной помощи. Концепция предусматривает соответствующее переобучение", - сообщает пресс-служба.

Произойдет переход в обучении и тестировании навыков бригад экстренной помощи на стандарты развитых стран. Врачи, парамедики и даже водители будут осваивать практики спасения. Будет введено внешнее независимое тестирование знаний и навыков специалистов экстренной помощи.

Министерство обещает обновить требования к оборудованию, закупить новые автомобили и обеспечить достойной оплатой труд экстренных медицинских работников. Таким образом медики и работники экстренки, прошедшие переобучение, получат рыночные зарплаты и доступ к качественно оборудованным автомобилям экстренной помощи.

В больницах произойдет перестройка приемных отделений и будут внедрены новые протоколы действий в больнице, доступ к оборудованию 24/7, новая логика планирования помещений. Не забудет ведомство и об оборудовании наиболее людных мест дефибрилляторами и жгутами.

"Мы уверены, что для эффективного функционирования экстренной медицинской помощи необходимо обеспечить максимально скоординированные и профессиональные действия на всех этапах "цепочки" - от звонка в "скорую" в специализированный отдел по больнице. Именно на это и направлены изменения в системе экстренной медицинской помощи", - заключает пресс-служба.

В июне Министерство здравоохранения презентовало новое направление трансформации системы здравоохранения - переход к профессиональному лицензированию врачей.