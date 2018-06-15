 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Земан на брифинге в Пражском Граде сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан на организованном брифинге в Пражском Граде сжег красные трусы, которые известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году, заменив президентский штандарт

Об этом пишет Idnes.

По словам Земана, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону. В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

 

В Ztohoven заявили, что замена президентского штандарта в Праге на огромные красные трусы была политической акцией и ответом на визит президента Чехии Милоша Земана в Китай. В арт-группе отметили, что красные трусы являются лучшим флагом для "человека, который ничего не стесняется".

  • Ранее президент США Мішош Земан жаловался, что в российском посольстве ему не налили водки.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать