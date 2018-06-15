Земан на брифинге в Пражском Граде сжег красные трусы

15 июня, 2018, 17:48

Президент Чехии Милош Земан на организованном брифинге в Пражском Граде сжег красные трусы, которые известная своими перформансами на политические темы чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году, заменив президентский штандарт

Об этом пишет Idnes.

По словам Земана, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону. В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

В Ztohoven заявили, что замена президентского штандарта в Праге на огромные красные трусы была политической акцией и ответом на визит президента Чехии Милоша Земана в Китай. В арт-группе отметили, что красные трусы являются лучшим флагом для "человека, который ничего не стесняется".