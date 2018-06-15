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Заключенному в Крыму активисту Балуху во время "суда" пришлось вызвать врачей


фото: krymr.org
В пятницу, 15 июня, во время слушания дела украинского активиста Владимира Балуха в оккупационном Раздольненском райсуде Крыма обвиняемому стало плохо, из-за чего пришлось объявили перерыв и вызвать скорую помощь

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Перед объявлением перерыва "суд" успел допросить бывшую жену Балуха Наталью. Она рассказала, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко.

По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую объявил 19 марта 2018.

  • Напомним, 8 декабря 2016 ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • 19 марта 2018 Балух объявил бессрочную голодовку. Через 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.
  • Администрация СИЗО в Симферополе не считает украинского активиста Владимира Балуха голодающим с тех пор, как он стал есть сухари и пить кисель.
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