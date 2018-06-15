Заключенному в Крыму активисту Балуху во время "суда" пришлось вызвать врачей
15 июня, 2018, 14:41
В пятницу, 15 июня, во время слушания дела украинского активиста Владимира Балуха в оккупационном Раздольненском райсуде Крыма обвиняемому стало плохо, из-за чего пришлось объявили перерыв и вызвать скорую помощь
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Перед объявлением перерыва "суд" успел допросить бывшую жену Балуха Наталью. Она рассказала, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко.
По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.
Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую объявил 19 марта 2018.
- Напомним, 8 декабря 2016 ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2018 Балух объявил бессрочную голодовку. Через 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.
- Администрация СИЗО в Симферополе не считает украинского активиста Владимира Балуха голодающим с тех пор, как он стал есть сухари и пить кисель.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-