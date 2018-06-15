Заключенному в Крыму активисту Балуху во время "суда" пришлось вызвать врачей

15 июня, 2018, 14:41

В пятницу, 15 июня, во время слушания дела украинского активиста Владимира Балуха в оккупационном Раздольненском райсуде Крыма обвиняемому стало плохо, из-за чего пришлось объявили перерыв и вызвать скорую помощь

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Перед объявлением перерыва "суд" успел допросить бывшую жену Балуха Наталью. Она рассказала, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко.

По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую объявил 19 марта 2018.