Вирус PETYA: на Днепропетровщине начался судебный процесс против хакера

15 июня, 2018, 21:25

Суд города Никополя Днепропетровской области начал рассматривать уголовное дело о распространении вируса "PETYA"

Об этом говорится на портале Судебной власти Украины.

11 июня в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное дело по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного правонарушения по статье "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт" по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA)".

Читайте также: Украинские хакеры проверили, как защищены сайты госучреждений. Спойлер - никак

Известно, что в кибератаках обвиняют гражданина Украины, который проживает в Никополе и является уроженцем Российской Федерации.

Читайте также: Как спастись от хакеров. 8 советов от Украинского киберальянса

Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. Однако обвиняемый не явился в суд. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушание на другую дату. В деле объявлен перерыв до 27 июня 2018 года до 12:30.