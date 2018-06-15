Вирус PETYA: на Днепропетровщине начался судебный процесс против хакера
15 июня, 2018, 21:25
Суд города Никополя Днепропетровской области начал рассматривать уголовное дело о распространении вируса "PETYA"
Об этом говорится на портале Судебной власти Украины.
11 июня в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное дело по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного правонарушения по статье "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт" по фактам масштабных кибератак вируса "PETYA" (NOT PETYA)".
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Известно, что в кибератаках обвиняют гражданина Украины, который проживает в Никополе и является уроженцем Российской Федерации.
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Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. Однако обвиняемый не явился в суд. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушание на другую дату. В деле объявлен перерыв до 27 июня 2018 года до 12:30.
- Напомним, 27 июня хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
- Компания Microsoft заявила, что программа для отчетности и документооборота M.E.doc стала причиной массовых кибератак против Украины.
- Кибератаку осуществили с использованием модифицированной под Украину версии вируса Wanna Cry - Petya.A.
- В Украине создали Центр реагирования на киберинциденты, который будет координировать киберзащиту на национальном уровне.
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